اتحاد المخابز يؤكد انسياب حصص الدقيق بصورة طبيعية

التاريخ: 08-أبريل-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة أكد اتحاد المخابز انسياب حصص الدقيق بصورة طبيعية، وأعلن عن توفير (47) ألف جوال دقيق يومياً لولاية الخرطوم. Advertisements وقطع رئيس الاتحاد يحيى موسى عبد القادر في تصريح أمس، بأنه لا توجد شكاوى من المخابز بشأن نقصان الحصص المخصصة لها من الدقيق، مؤكداً أن جميع المخابز بالولاية تعمل بصورة طبيعية وتقوم بتوفير الخبز بالصورة المطلوبة، وكشف عبد القادر حسب صحيفة الصيحة، عن توفير (47) ألف جوال دقيق يومياً لولاية الخرطوم، بجانب (50) ألف جوال للولايات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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