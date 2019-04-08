ظهور قيادات إعلان التغيير لأول مرة بشكل علني لإقامة مؤتمر صحفي "قبل قليل" في مكان الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم. وكان تجمع المهنيين قد أعلن على صفحته الرسمية إكتمال وصول قيادات إعلان الحرية والتغيير لمكان الاعتصام لإقامة المؤتمر الصحفي. والتقطت صورا من على المنصة للمهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، و الأستاذ صديق يوسف القيادي البارز عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور قيادات إعلان التغيير لأول مرة بشكل علني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.