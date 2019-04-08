الأولمبي يدشن تحضيراته للنيجيري بقوة وحماس كبير للاعبين

دشنّ المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم تحت (21) سنة تحضيراته لمواجهة نظيره النيجيري في تصفيات امم افريقيا 2019م بمصر، وأولمبياد طوكيو 2020م بمران صباحي في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش، والكابتن معتصم خالد المدرب العام للمنتخب، والكابتن محمد موسى المدرب المساعد، في وجود الكابتن حمد كمال الإداري المكلف، هذا وقد شمل المران المطوّل، الذي انطلق عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، واستمر لساعتين، شمل محاضرة في المستهل تم خلالها تناول أهمية المرحلة المقبلة في التحضيرات لمباراة كبيرة، وضرورة الاستفادة من تجارب العمل الذي جرى في الاعداد لمباراتي سيشيل ومن بعدها كينيا، وتم شرح فلسفة الفترة المقبلة فنياً وإدارياً، ومن بعد ذلك كان الجري حول الملعب، والتدريبات البدنية باستخدام والكرة والعلامات، ثم إجراء تقسيمة في منتصف الملعب طابعها تكتيكي في التهيئة من الوسط إلى الأجناب والتسديد من مختلف الجبهات على المرمى، وفي الختام أجريت تدريبات الاحماء والاستطالة لتجنب حالات الشد العضلي، هذا وسيواصل المنتخب تدريباته صباح الغد في ذات التوقيت على ملعب الأكاديمية... ويُشار إلى ان اللاعبين أظهروا في الحصة التدريبية روح معنوية عالية وأبدوا حماس كبير ورغبة أكيدة بالجدية في العمل من اجل الاستعداد الأمثل للمواجهة الكبيرة التي ستكون في الخامس من يونيو المقبل ذهاباً بالسودان، وإياباً يوم التاسع من ذات الشهر في نيجيريا..
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