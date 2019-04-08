الصناعة: ضوابط جديدة لتوزيع السكر ومجمع للصناعات الجلدية بجنوب دارفور

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن وضع ضوابط لتوزيع السكر خلال الأسبوع الجاري، في وقت أعلنت في عن إنشاء 3 مجمعات صناعية بالولايات. وقال وكيل وزارة الصناعة، عبد الرحمن عجب، إن الوزارة وعبر آلية توزيع السكر ستقوم بوضع ضوابط لتوزيع السلعة على المؤسسات والتعاونيات والولايات، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية العمل خلال رمضان المعظم. على صعيد آخر، كشف وكيل الصناعة عن اتفاق مبدئي مع مصرف التنمية الصناعية لتقديم دراسات جدوى للصناعات الصغيرة التي سيعمل البنك ووزارة المالية على تمويلها. وأشار عجب لإنشاء مجمع لصناعة الأجبان بولاية شمال كردفان، ومجمع للصناعات الجلدية بجنوب دارفور، بجانب مجمع لتجيز وصناعة الأسماك بالنيل الأبيض.

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