رجال أعمال يطالبون بتقديم الفاسدين لمحاكمة حقيقية

طالب عدد من رجال الأعمال بضرورة تقديم كل من ثبت أنه فاسد للمحاكمة والمحاسبة الفورية.

وقال رجل الأعمال عبد الرحمن عباس لمصدر بأن هنالك ثمة غموض في قرارات رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا بإعفائه للموظفين والعاملين بالدولة، مطالباً في حال ثبت أن لهم إخفاقات أو تورطوا في فساد فلابد من تقديمهم المحاسبة الفورية والإفصاح عن حجم جرائمهم للرأي العام للإطلاع عليها.

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فيما كشف عباس حسب صحيفة الأخبار، عن تصاعد ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي مع انعدام تام لـ(الكاش) بالبنوك، مؤكداً على تصاعد سعر الدولار إلى (72.5) جنيه نقداً بينما ارتفع إلى (90) جنيه بالشيك، متهماً الدولة بشركاتها الخاصة في أزمة تصاعد أسعار الدولار لجهة أن الشركات الحكومية لديها طلباً عالي على الدولار بعكس القطاع الخاص، مطالباً بضرورة إيجاد حلول جذرية لمعالجة مشكلة السعرين للدولار.

واستنكر عبد الرحمن استمرار أزمة الكاش بالبنوك، وأردف “من غير المعقول قروشك ما يدوك ليها” على حد تعبيره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)