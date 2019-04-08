شكوى من انقطاع المياه ببحري لأكثر من (3) أشهر

اشتكى مئات المواطنون بالسلمة جنوب بمحلية بحري من انقطاع الإمداد المائي بمنطقتهم لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة، وأكد عدد من المواطنين في إفاداتهم أمس على خلو توصيلات المياه الخاصة بمنازلهم بصورة تامة من المياه منذ أشهر، فيما أنهم دونوا بلاغات لدى السلطات المختصة بمحلية بحري ولدى هيئة المياه ولم تتم أي إجراءات حيال شكواهم من كافة الجهات ذات الاختصاص.

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ونبه المواطنون حسب صحيفة الأخبار، حول الأسباب الفعلية للانقطاع المفاجئ للمياه إلى أن السلطات المختصة حولت الخط الناقل للمياه لمنطقة السلمة جنوب ببحري مربع (3) إلى منطقة أخرى دونما أن تجد بدائل لهم، وكشف المواطنون عن شرائهم لحاجتهم من المياه للشرب وللأغراض الحياتية الأخرى بمئات الجنيهات خلال اليوم الواحد في الوقت الذي تعاني فيه معظم الأسر من انعدام السيولة ولا يتمكنون من شراء الماء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)