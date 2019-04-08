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تجدد أزمة الخبز في الخرطوم

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التاريخ: 08-أبريل-2019

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كشفت مصادر عن تجدد أزمة الخبز مرة أخرى ومعاودة الصفوف بالمخابز لأكثر من ثلاثة أيام على التوالي بالرغم من إعلان رئيس اتحاد المخابز عن توفير الحصص لولاية الخرطوم بواقع (47) ألف جوال يومياً.

 

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وشكا المواطنون حسب صحيفة الأخبار أمس، من تجدد أزمة الخبز مرة أخرى مؤكدين على أن أزمة الخبز تتزايد خاصة أيام العطل، مشيرين إلى أن الخبز في أزمة منذ الخميس المنصرم واستمر حتى السبت، فيما شكا البعض من زيادة في أسعار الخبز بشكل لافت دون وجود رقابة عليها وفي أوزانها، مؤكدين على أن أوزان الخبز وتراجعها بالشكل الحالي يعني أن هنالك زيادات في الأسعار غير معلنة لجهة أن الوزن المقرر (70) جرام، وأن ما هو مطروح أقل من (30) جراماً ما يعني أن سعر الخبز الحقيقي جنيهين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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