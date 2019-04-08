منزل مطربة يشهد حلقة زار لمدة ثلاثة أيام..!

هدد جيران مطربة معروفة بالإبلاغ عنها حال عدم توقف حلقات الزار التي ظلت تحييها كل شهر وتستمر لثلاثة أيام على التوالي وتعمل على تقديم الدعوة لعدد من المطربين والمطربات بالإضافة إلى أصدقائهم.

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وشكا جار المطربة حسب صحيفة السوداني، من الإزعاج الذي ظلت تسببه لأهل الحي ولم تستجب لإنذاراتهم المتكررة مما دفعهم للشروع في فتح بلاغ في مواجهتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)