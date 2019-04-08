زيوت هندية تغزو الأسواق وتسبب (صلع) للبنات..!

حذرت الشابة (م.خ) عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الفتيات من الوقوع في شرك الزيوت الهندية التي راحت ضحيتها والتي غزت الأسواق، وروج لها بعض التجار بأنها تعمل على تطويل وتنعيم الشعر وإيقاف تساقطه، إلا أنها ومنذ استعمالها لفترة ثلاثة أيام فقط، شعرت بأن شعرها بدأ في التساقط ولم تكترث للأمر وواصلت في استعمال الزيوت وما إن أكملت الأسبوع حتى فقدت شعرها بالكامل وأصبحت (صلعة) حسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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