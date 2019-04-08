أبو شنب يزور القوات المشتركة بأم دافوق

زار والي ولاية جنوب دارفور، الفريق الركن أحمد علي أبوشنب، محلية أم دافوق الحدودية مع دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى التي تبعد حوالى (350) عن مدينة نيالا عاصمة الولاية.

وفور وصوله تفقد اابوشنب يرافقه أعضاء حكومته ورئيس المجلس التشريعي صالح عبد الجبار مقر القوات المشتركة الثلاثية، سد أم دافوق ، المستشفى و مقرالشرطة قبل أن يفتتح مبنى محلية أم دافوق جناح الخليفة عبد الله التعايشي .

ووعد الوالي المواطنين بمحلية أم دافوق بتوفير كل مطالبهم من الخدمات الضرورية من تعليم،صحة، مياه ،الكهرباء ،الطرق ومعاش الناس، وتابع "كل مطالبكم تجد العناية والتنفيذ بمافيها سد ام دافوق". ووجه أبو شنب معتمد محلية أم دافوق برصد الاحتياجات بالتفاصيل وتحديد الأولويات وتسليمه، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون بين القوات المشتركة فيما بينها والمواطنين، مشيراً إلى وجود تعاون كبير مما انعكس إيجابا على حفظ الأمن والاستقرار. Advertisements ووعد أبوشنب مواطني أم دافوق بأن طريق رهيد البردي ـ أم دافوق بطول 129 كلم تم بدء العمل فيها في شهر مارس، وتعهد الوالي بالعمل مع الحكومة المركزية لفتح تجارة الحدود وسيكون فيها جمارك. من جانبه، عدد معتمد محلية ام دافوق، محمد علي الشريف، الميزات الإيجابية النسبية التي تتمتع بها المحلية بالإضافة إلى موقعها الحدودي حيث تجاور تشاد وأفريقيا الوسطى. وقال الشريف، إن المحلية تحتاج الى ركائز أساسية خدمية التعليم ، الصحة والمياه، وناشد بسن تشريعات بإلزامية التعليم وطالب المعتمد بتنفيذ مشروع زيرو عطش وصيانة سد أم دافوق قبل دخول فصل الخريف، وأشار المعتمد الى وجود منظمات في المحلية قامت بحفر 4 آبار مياه ، صيانة 10 مضخات ، تدريب 200 كادر صحي في الاسعافات الاولية.

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