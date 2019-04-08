اعلن لجنة أطباء السودان المركزية استشهاد سامي شيخ الدين من منسوبي قوات الشعب المسلحة قبل قليل متأثراً بجراحه أثناء محاولة الدفاع عن المعتصمين بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.و استشهاد إبراهيم عثمان ٥٥ عاماً في الساعات الأولى من صباح اليوم، من ساكني حي يثرب بجنوب الخرطوم الذي استشهد متأثراً بجراحه نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب من قبل الامن بضاحية يثربحسب البيان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل :استشهاد احد منسوبي قوات الشعب المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.