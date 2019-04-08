رغم الاستعداد الامني.. آلاف يتوافدون الى مقر الاعتصام بالخرطوم

بعد فشل الخطة الأمنية للسلطات السودانية بفض الإعتصام الذي دخل يومه الثالث؛ وعودة آلالاف الى محيط قيادة الجيش في قلب العاصمة الخرطوم؛ يبقى المشهد على الأرض مرشح الى التصعيد أكثر خلال الساعات القادمة.

وكانت قوات كبيرة من الأمن والشرطة السودانية هاجمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين؛ آلاف المعتصمين؛ وأطلقت الرصاص الحي في الهواء والغاز المسيل للدموع والمواجهات المباشرة لتفريقهم؛ ولكن قوات من الجيش تدخلت وتصدت لها القوة؛ ونجح المعتصمين بعد مواجهات عنيفة إستمرت لساعات في الحفاظ على تواجدهم في مكان الاعتصام.

ورصد (اخبار الخليج 365) خلال جولة إنتشار أمني كبير لقوات الأمن والشرطة في المداخل والشوارع الرئيسية المؤدية الى وسط العاصمة الخرطوم؛ وفرضت اجراءات أمنية مشددة لمنع دخول المواطنيين للانضمام الى الاعتصام.

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وتوقعت مصادر في المعارضة السودانية؛ أن تواصل السلطات الامنية في فض الاعتصام بالقوة؛ وحذرت من عواقب وخيمة الخطوة؛ في ظل الاعداد الكبيرة من المتظاهرين التي تتوجه من الاحياء القريبة الى قلب الخرطوم.

وأكدت المصادر المعارضة التي تحدثت لـــ(اخبار الخليج 365) ان ممثلي قوى الحرية والتغيير لن يتراجعوا عن مخاطبة الحشود في الاعتصام امام قيادة الجيش ظهر اليوم مهما كانت الاوضاع الامنية.

وبحسب المتابعات فان المئات من المواطنيين استطاعوا تخطي الحواجز والاجراءات الأمنية المشددة للانضمام الى الاعتصام؛ وسط توقعات ان تتزايد الاعداد خلال الساعات القادمة.