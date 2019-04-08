اتفاق على تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص

أقر الاتحاد العام لأصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات عمال السودان اتفاقية لتحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص، وشملت الاتفاقية الزيادات المقترحة، والتي سيتم الإعلان عنها عقب التوقيع عليها من قبل وزير العمل.

وكانت اللجنة الفنية المشتركة بين الاتحاد العام لأصحاب العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال السودان، أكملت مرحلة التفاوض والتداول حول اتفاقية زيادة وتحسين مرتبات وأجور العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما تم في القطاع العام.

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وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل، سعود مأمون البرير حسب صحيفة السوداني، إن اللجنة الفنية المشتركة بين الاتحادين توصلت إلى اتفاقية لتحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص، وانه تم التأمين والتوقيع عليها واعتمادها من قبل رئيسي اتحاد أصحاب العمل واتحاد العمال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)