التاريخ: 08-أبريل-2019
0 مشاهدة
أقر الاتحاد العام لأصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات عمال السودان اتفاقية لتحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص، وشملت الاتفاقية الزيادات المقترحة، والتي سيتم الإعلان عنها عقب التوقيع عليها من قبل وزير العمل.
وكانت اللجنة الفنية المشتركة بين الاتحاد العام لأصحاب العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال السودان، أكملت مرحلة التفاوض والتداول حول اتفاقية زيادة وتحسين مرتبات وأجور العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما تم في القطاع العام.
وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل، سعود مأمون البرير حسب صحيفة السوداني، إن اللجنة الفنية المشتركة بين الاتحادين توصلت إلى اتفاقية لتحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص، وانه تم التأمين والتوقيع عليها واعتمادها من قبل رئيسي اتحاد أصحاب العمل واتحاد العمال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق على تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.