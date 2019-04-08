روضة الحاج: الاحتجاجات رسالة قاسية يجب استيعابها

اعتبرت وزيرة الثقافة والسياحة، روضة الحاج ما يحدث في الشارع من حراك رسالة قوية وقاسية يجب استيعابها، وفهم ما يرغبه الأبناء، وتجنيب البلاد المنزلقات الخطيرة، وتعهدت بإحداث الوزارة تغييراً نحو الأفضل، باعتبار أن معظم المشكلات المحيطة خلفياتها الشكل الثقافي.

وقالت الوزيرة لدى تسلمها مهام الوزارة رسمياً أمس من الوزير السابق، عمر سليمان حسب صحيفة السوداني، إنها تتسلم ملفات الوزارة لتطبق عملياً ما تعلمته في الحياة وما تعلمته منه خلال عملها معه، إبان توليه رئاسة لجنة الثقافة بالمجلس الوطني.

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وقدم عمر سليمان شرحاً وافياً حول ما تم إنجازه خلال مرحلة توليه الوزارة، وأشار إلى عدد من الملفات التي حدث فيها اختراق واضح والملفات التي تحتاج جهداً خلال المرحلة المقبلة، وأكد سليمان اطمئنانه على مستقبل العمل بالوزارة بعد تولي روضة الحاج، باعتبارها من المنتمين للقطاع الثقافي وأحد أعضاء البرلمان المدافعين عن قضايا الثقافة والسياحة من خلال لجنة الثقافة بالمجلس الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)