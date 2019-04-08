اتحاد المخابز في السودان يرفض إنشاء مخابز للجيش المصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يلتئم اليوم بوزارة الصناعة والتجارة اجتماع عاصف بين وزير الصناعة واتحاد المخابز بجانب أصحاب المطاحن، بشأن مناقشة دخول ماكينات مصرية لتصنيع الخبز في البلاد التي اعتبرها الأمين العام لاتحاد المخابز جبارة الباشا، خصماً على المخابز المحلية وليس إضافة لها، وقال جبارة حسب صحيفة آخر لحظة، لا توجد حاجة حتى تقوم الدولة باستجلاب ماكينات خارجية لصناعة الخبز، وأوضح الباشا أنهم لم يتم إخطارهم بدخول تلك المخابز المصرية. المادة السابقة تعرّف على اسعار النفط في معاملات اليوم الاثنين

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