نبيل الكوكي: هدف الهلال امام النجم الساحلي وزنه من ذهب

الخليج 365 :

قال المدير الفني للهلال السوداني، التونسي نبيل الكوكي، إن الهدف الذي سجله فريقه، الأحد، خلال الهزيمة أمام مضيفه النجم الساحلي (3-1)، في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، سيكون “وزنه من ذهب” في لقاء العودة.

وأضاف الكوكي، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الحمد لله أننا نجحنا في تسجيل هدف، يبقي على حظوظنا في التأهل.. خلال الشوط الأول قبلنا الكثير من اللعب، لكن في الثاني تحكمنا في المباراة، وعرفنا كيف نتعامل مع مجرياتها”.

وتابع: “المباراة كانت صعبة كما توقعناها، أمام فريق كبير، وما أحدث الفارق لفائدة النجم الساحلي، هي الأخطاء الفردية التي قمنا بها.. صحيح أننا انهزمنا بثلاثية لهدف، لكن فريقي قادر على الفوز في أم درمان، بهدفين دون رد”.

وواصل قائلا: “الحارس جمال سالم قام بهفوات، لكنه يبقى قيمة ثابتة في الفريق، وإن شاء الله يكون في أحسن مستوياته، خلال المباراة المقبلة”.