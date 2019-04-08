الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شنت سلطات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

وأفاد مراسل “القدس العربي” أن حملة الاعتقالات طالت 21 مواطنا، بينما اعتدى مستوطنون على قرية جيبيا شمال رام الله.

واوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يزن معن سليم ومراد صالح نوفل من منزليهما في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية.

بينما جرى اعتقال الطالب بجامعة بيرزيت طارق خضيري من منزله في حي البالوع بمدينة البيرة، كما اعتقل الطفل محمد باسم التميمي والشاب مؤيد حمزة التميمي من منزليهما في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، والشاب عبد الفتاح حامد من منزله في بلدة سلواد شمال شرق المدينة.

وتم اعتقال الجريح علي محمد أبو صفية (16 عاماً) من منزله في قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وفي محافظة طولكرم، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر القسام رياض بدير من منزله قرب مسجد القسام في الحي الجنوبي بالمدينة. إضافة إلى الطالب في جامعة فلسطين التقنية باسل عيد.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد مروان محمد جرادات، والشاب يزن محمد قاسم الراعي، إلى جانب الشاب طلال النجار من منزله في قرية خلّة الميّة جنوب مدينة يطا جنوب المحافظة، كما سلمت القوات عدة شبان تبليغات لمراجعة مخابراتها عقب اقتحامها بلدة سعير شمال شرق الخليل.

واعتقل الاحتلال الشاب خضر جمال حداد من منزله، تزامناً مع اندلاع مواجهات في حي كتف الواد بمدينة أريحا.