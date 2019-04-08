الحكومة النيوزيلندية تتسلم التقرير النهائي للهجوم على المسجدين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، أن لجنة التحقيق الملكية في الهجومين الداميين اللذين وقعا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول العاشر من ديسمبر/ كانون الأول.
ونقلت صحيفة ” واشنطن بوست” الأمريكية بيان رئيسة وزراء نيوزيلندا، التي قالت فيه: “التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح الذي قام بالهجومين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية بالإضافة إلى ما إذا كان هناك تحديد غير ملائم للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب”.
وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية، استهدف مسجدي “النور” و”لينوود”، في اعتداء دام خلّف 50 قتيلا، وجرح 48 آخرين، في 15 مارس/آذار الماضي.
وكانت رئيسة الوزراء، إسسيندا أرديرن، أعلنت إقامة مراسم إحياء ذكرى القتلى على مستوى البلاد هذا الأسبوع، وشارك نحو 15 ألفا في مراسم تأبين مسائية بالقرب من مسجد النور في كرايستشيرش.
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