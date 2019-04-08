بشار الأسد بين أنصاره وسط بيروت في معقل مناوئيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوم أمس الأحد، صور لمواكب سيارة تابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي في بيروت، وذلك احتفالا بذكرى تأسيس الحزب في 7 نيسان/أبريل 1947.

وجالت المواكب السيارة في مناطق مختلفة من بيروت، وكان أبرزها منطقة الأشرفية التي تعد معقلا لأحزاب سياسية مناوئة لسوريا والأسد.

وأثارت المواكب السيارة والصور المنشورة ردود فعل غاضبة لدى بعض اللبنانيين، خصوصا أنها مرت في مناطق محسوبة على أحزاب سياسية مناهضة لسوريا في الأشرفية والجميزة والصيفي بالقرب من المقر الرئيسي لحزب الكتائب اللبنانية.

واختارت المواكب السيارة طريقها للوصول إلى فندق الكورال بيتش، حيث أقيم احتفال بذكرى تأسيس “حزب البعث”. المادة السابقة أردوغان: الضفة الغربية أرض فلسطينية ونتنياهو يتخذ خطواته بدعم أمريكا المقالة القادمة الحكومة النيوزيلندية تتسلم التقرير النهائي للهجوم على المسجدين

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