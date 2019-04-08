تحذير خطير من إيران لترامب بشأن “كارثة” تهدد الولايات المتحدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من “تداعيات كارثية”، لقرار السلطات الأمريكية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وغرد ظريف عبر “تويتر”، بصورتين لخبرين يتعلق أحدهما بالدعم المالي من قبل الملياردير شيلدون أدلسون المعروف بحمايته المصالح الإسرائيلية، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما يخص الثاني تصريحات مستشار الأمن القومي للإدارة الأمريكية، جون بولتون، والتي قال فيها إنه ليس نادما على دوره في شن الحرب على العراق.

وكتب ظريف “أولئك الذين وضعوا نتنياهو في المقام الأول وحرضوا منذ فترة طويلة على إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في قائمة الإرهاب يعلمون جيدا تداعيات هذا الإجراء بالنسبة للقوات الأمريكية في المنطقة”.

وأضاف ظريف “هؤلاء يسعون في الحقيقة وبالنيابة عنه (نتنياهو) إلى جر الولايات المتحدة إلى مستنقع”.

وأكمل ظريف موجها تحذيره للرئيس الأمريكي “من الأفضل لدونالد ترامب أن يعلم ذلك قبل أن يجر الولايات المتحدة إلى كارثة أخرى”.

يذكر أن مسؤولين أمريكيين كشفوا الجمعة الماضية عن نية الإدارة الأمريكية القيام بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي.