الاتحاد الأوروبي يدعو الحكومة إلى بدء عملية شاملة لإجراء إصلاحات استجابة للاحتجاجات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى بدء عملية شاملة لإجراء إصلاحات استجابة للاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، مناشدا قوات الأمن بعدم استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين.

وقال الاتحاد في بيان، إنه “ينتظر أن تحرك الدعوة للتغيير التزاما ببدء عملية سلمية، ذات مصداقية، وشرعية، وجامعة تسمح للسودان بتنفيذ إصلاحات جوهرية تضمن الأمان الاقتصادي والتمثيل السياسي الذي يستحقه الشعب السوداني، فيما تضمن استقرار جيران السودان”، داعيا لبدء تلك العملية “الآن لضمان ثقة المواطنين السودانيين والشركاء الدوليين”.

كما دعا البيان إلى “السماح بالاحتجاجات السلمية وعدم استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع أو الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح المسجونين السياسيين”.

وخرج مئات الآلاف من السودانيين، أمس السبت، في مسيرات نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لتسيير مليونية إحياءً لذكرى انتفاضة أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985، حيث ظل المحتجين متواجدين أمام مقر القيادة حتى فجر اليوم الإثنين.