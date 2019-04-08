- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين، أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كيرستين نيلسن، استقالت من منصبها، مشيرا إلى أن كيفن ماكالينا سيقوم بتولي مهام رئيس الأمن الداخلي.
واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب على “تويتر”: “وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن ستغادر منصبها، أود أن أشكرها على خدمتها”.
وأضاف ترامب: “يسرني إعلان، أن الرئيس الحالي لدائرة الجمارك وحرس الحدود، كيفن ماكلينان، سيتولى مهام القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي، أثق بأن كيفن سيقوم بعمل ممتاز”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، قد ذكرت في نوفمبر الماضي، نقلا عن مسؤولين لم تكشف عنهم في البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، قرر تغيير وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن، لكنه لم يستقر بعد على توقيت ذلك.
وتولت نيلسن(46 عاما) هذا المنصب منذ ديسمبر/كانون الأول 2017. وقادت نيلسن وزارة مسؤولة عن تنفيذ أكثر سياسات ترامب جدلا، مثل خطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك وفصل أولاد المهاجرين عن أسرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأميركي ترامب يعلن استقالة وزيرة الأمن الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.