شهود: الأمن يحاول فض اعتصام أمام وزارة الدفاع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال شهود إن قوات الأمن السودانية قامت يوم الاثنين بمحاولة لفض اعتصام آلاف المتظاهرين أمام مبنى وزارة الدفاع بوسط العاصمة الخرطوم. وأضافوا إن قوات أمن على شاحنات صغيرة قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة لدى توجهها صوب الاعتصام.

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