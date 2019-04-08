المكتب القيادي للوطني يدعو الحكومة للاستجابة لتطلعات الشباب وطموحاتهم

أكد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني دعمه كل خيارات الحوار السياسي والانتقال السياسي، وقال: “ولسنا في مواجهة أحد وإنما ننفتح على كل القوى السياسية للحوار والتداول وكل الشرائح المجتمعية في دعم مسيرة الاستقرار بالبلاد، ودعا الحكومة لمزيد من الترتيب لمعالجات القضايا التي تهم الناس والاستجابة لتطلعات الشباب وطموحاتهم.

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وقال رئيس قطاع الإعلام بالحزب إبراهيم الصديق في تصريحات صحفية حسب صحيفة السوداني، عقب اجتماع للمكتب القيادي للحزب مساء أمس، لمتابعة الوضع السياسي الراهن: قال إن المكتب القيادي ترحم على الأرواح التي فقدت خلال اليومين الماضيين ويدعو بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وأضاف: “ونعزي الأسر وكل قطرة دم سوداني هي غالية وعزيزة”، وأشار إلى أن المكتب القيادي تدارس مع بقية القوى السياسية والفعاليات المجتمعية السبل الكفيلة لدعم مسيرة الحوار والاستقرار بالبلاد والتأكيد على أنه الخيار القائم والغالب والأقل كلفة والأكثر أهمية في التحول السياسي والانتقال السياسي، وأشاد بالترتيبات السياسية واللقاءات التي تمت في الأيام الماضية والإجراءات الأمنية، وأردف: “نؤمن على أهمية المعالجات الجارية لفرض القانون وبسط الأمن والاستقرار”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)