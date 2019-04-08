“الكهرباء”: عطل طارئ يتسبب في إطفاء بالشبكة القومية

أعلن الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء إبراهيم يس شقلاوي عن حدوث إطفاء جزئي بالشبكة القومية أمس، نتيجة لعطل طارئ في الخط الناقل سنار مارنجان الحصاحيصا وخط ربك مشكور الجبل، ونتج عن العطل الخروج التدريجي لكل محطات التوليد المغذية للشبكة القومية ونتج عن ذلك خروج جزئي لمحطات سد مروي وكلي للروصيرص وسيتيت وكوستي والشهيد وقري.

وقال شغلاوي في تعميم صحفي حسب صحيفة السوداني، إن الولايات خارج الشبكة لم تتأثر بانقطاع الإمداد الكهربائي، مؤكداً الدخول التدريجي لشبكة الكهرباء عصر أمس، وبدأت بعودة المحطات الرئيسية بصورة تدريجية.

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وأكد شغلاوي تكثيف جهود الكادر الهندسية والفنية لعودة التيار لكل الولايات خلال الساعات المقبلة، وتقدم بالاعتذار لكل المواطنين، وامتدح صبرهم وتحملهم للعطل الطارئ بالشبكة القومية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)