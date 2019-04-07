المتظاهرون في السودان يدعون الجيش الى دعمهم

وكانت الأجهزة الأمنية وليس الجيش، تفرق حتى الان التظاهرات التي بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر. ولقي متظاهر حتفه السبت في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم، كما ذكرت الشرطة.
وردد المتظاهرون الذين احتشدوا لليوم الثاني على التوالي امام المجمع الذي يضم مقر القيادة العامة للجيش ووزارة الدفاع ومقر اقامة الرئيس، “السودان يتحرر، الجيش يتحرر”، كما افاد شهود.
وقال المتظاهر أسامة أحمد الذي قضى ليلته خارج المجمع “بعد ما قمنا به بالأمس، لن نغادر هذا المكان حتى ننجز مهمتنا”. وأضاف متحدثا عن البشير الذي وصل الى الحكم بانقلاب في 1989، “لن نغادر المكان حتى يستقيل”.
وشارك الآلاف السبت في أكبر مسيرة مناهضة للحكومة منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في كانون الأول/ديسمبر، ووصلوا خلالها للمرة الأولى إلى مقر القيادة العامة للجيش.
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