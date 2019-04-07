وزيرا الدفاع والداخلية يُقدمان تقارير للبرلمان حول الوضع الأمني

يقدم وزيرا الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد ابن عوف والداخلية بشارة أرو، بيانات للبرلمان السوداني في جلسة غدٍ “الإثنين” حول الأوضاع الأمنية الراهنة بالبلاد. ولم يتناول تعميم إدارة الإعلام بالبرلمان تفاصيل أكثر حول التقارير التي يقدمها وزيرا الدفاع والداخلية. وتنتظم احتجاجات أمام القيادة العامة في الخرطوم من قبل المتظاهرين منذ صباح أمس السبت. وأطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع على المحتجين، غير أن ذلك لم يستمر طويلاً وتمكن مئات الآلاف من المحتجين من الوقوف والهتاف أمام القيادة العامة تطالب برحيل النظام.

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