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مصرع 10 حوثيين بينهم قيادي قصف للجيش بالضالع

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لقي 10 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم بينهم قيادي، اليوم الأحد، بنيران الجيش اليمني، في جبهة مريس، شمال محافظة الضالع جنوبي البلاد.
واستهدفت قوات الجيش، مساء اليوم، بعدد من الصواريخ الحرارية، تجمعاً للميليشيا، في منطقة يعيس شمالي جبهة مريس، وفق ما ذكر موقع "سبتمبر نت" اليمني.

وأسفر القصف عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا الحوثية، بينهم القيادي الميداني المدعو يحيى سريع، وتدمير عربة مصفحة.

وفي الأثناء، أحبط الجيش، عدة محاولات تسلل حوثية إلى الزيلة، وصولان، في الجبهة ذاتها، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

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