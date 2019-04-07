مصرع 10 حوثيين بينهم قيادي قصف للجيش بالضالع

وأسفر القصف عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا الحوثية، بينهم القيادي الميداني المدعو يحيى سريع، وتدمير عربة مصفحة.
وفي الأثناء، أحبط الجيش، عدة محاولات تسلل حوثية إلى الزيلة، وصولان، في الجبهة ذاتها، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.
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