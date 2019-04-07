تظاهرات في العراق للمطالبة بقانون "قدسية" النجف

تظاهر العشرات من العراقيين، اليوم الأحد، في محافظة النجف، مطالبين بإقرار قانون "قدسية" المحافظة.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، اليوم الأحد، أن العشرات من العراقيين تظاهروا، الأحد وسط محافظة النجف رافعين شعارات كتب عليها "لا مكان للفساد في الكوفة"، مطالبين بقانون لإعلان المحافظة "مقدسة".