شكوك في اختفاء وزير الداخلية التركي للتخطيط للانقلاب على المعارضة

قالت صحيفة "زمان" التركية" اليوم الأحد، إن قادة حزب العدالة والتنمية مستمرون في السعي لتغيير مسار العملية الانتخابية ومحاولة التلاعب بنتائجها.

وأشارت إلى أن تكتيك الحزب الحاكم يقوم على التشبث بالطعون والمماطلة لكسب الوقت لإعادة ترتيب الأوراق والاستعداد لما بعد النتائج التي كشفت عن خسارة فادحة للعدالة والتنمية، بعد خسارة أهم المدن التركية، إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وأنطاليا.

وأكدت الصحيفة أن مخاوف حقيقية تسيطر على تركيا، بعد اختفاء "رجل العدالة والتنمية الشرس وزير الداخلية التركي سليمان صويلو" كما قالت زمان، فور انتهاء التصويت.

ونقلت زمان عن الصحفي المعارض بكاليم، في مقاله بصحيفة "كوركسوز" التركية، أمس السبت، أن صويلو ابتعد عن الأنظار للتخطيط للانقلاب على نتائج الأحد الماضي، بحملة قمعية شرسة، ضد المرشحين الفائزين ورميهم بتهم الإرهاب، والانتماء إلى جماعات محظورة كما جرت العادة.

ومن جانبه، كشف الإعلامي التركي، فاتح بورتقال، تفاصيل برنامج سري ينفذه الحزب الحاكم في إسطنبول خاصةً.

وقال بورتقال: "الحزب الحاكم يريد إعادة فرز جميع الأصوات الباطلة، لكسب الوقت"، وأضاف "يريدون طمس الملفات التي تثبت فسادهم، وعلى المدعي العام فتح تحقيق في الدعاوى التي تتهم الحزب الحاكم بالتلاعب".