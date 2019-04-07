شكوك في اختفاء وزير الداخلية التركي للتخطيط للانقلاب على المعارضة

وأكدت الصحيفة أن مخاوف حقيقية تسيطر على تركيا، بعد اختفاء "رجل العدالة والتنمية الشرس وزير الداخلية التركي سليمان صويلو" كما قالت زمان، فور انتهاء التصويت.
ونقلت زمان عن الصحفي المعارض بكاليم، في مقاله بصحيفة "كوركسوز" التركية، أمس السبت، أن صويلو ابتعد عن الأنظار للتخطيط للانقلاب على نتائج الأحد الماضي، بحملة قمعية شرسة، ضد المرشحين الفائزين ورميهم بتهم الإرهاب، والانتماء إلى جماعات محظورة كما جرت العادة.
ومن جانبه، كشف الإعلامي التركي، فاتح بورتقال، تفاصيل برنامج سري ينفذه الحزب الحاكم في إسطنبول خاصةً.
وقال بورتقال: "الحزب الحاكم يريد إعادة فرز جميع الأصوات الباطلة، لكسب الوقت"، وأضاف "يريدون طمس الملفات التي تثبت فسادهم، وعلى المدعي العام فتح تحقيق في الدعاوى التي تتهم الحزب الحاكم بالتلاعب".
وعلق العمدة الجديد لإسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على إعادة فرز الأصوات في بلدية إسطنبول بقوله "العدالة والتنمية يريد كسب الوقت لمحو بعض الملفات في بلدية إسطنبول، لإخفاء مخالفات الحزب القانونية في البلدية".
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