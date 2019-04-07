رئيس الوزراء : الحكومة وفّرت وقوداً يكفي البلاد لشهرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كَشَف رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر أيلا في تصريحٍ خاصٍ لـ (الصيحة)، أن الحكومة تمكّنت من توفير وقود يكفي حاجة البلاد لشهرين. وأرجع أيلا في حديثه لـ (الصيحة)، ارتفاع الدولار بالسُّوق المُوازي لما وصفه بأطماع التُّجّار لرفع القيمة، وأمانيهم بلجُوء الحكومة لشراء العُملات الأجنبية من السوق الأسود لحل مُشكلة الوقود، وقال: “هؤلاء ستطالهم خسارةٌ ماحقةٌ”، مُؤكِّداً نجاح الحكومة في توفير الوقود.

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