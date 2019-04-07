قرار وشيك بتحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص

الخليج 365 :

أقر الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، والاتحاد العام لنقابات عمال السودان، يوم الأحد، اتفاقية لتحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص، وشملت الاتفاقية الزيادات المقترحة، والتي سيتم الإعلان عنها عقب التوقيع عليها من قبل وزير العمل.

وكانت اللجنة الفنية المشتركة بين الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، والاتحاد العام لنقابات عمال السودان، أكملت مرحلة التفاوض والتداول حول اتفاقية زيادة وتحسين مرتبات وأجور العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما تم في القطاع العام.

وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل، سعود مأمون البرير، إن اللجنة الفنية المشتركة بين الاتحادين توصلت إلى اتفاقية لتحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص، وتم التأمين والتوقيع عليها واعتمادها من قبل رئيسي اتحاد أصحاب العمل واتحاد العمال، خلال اجتماع مشترك انعقد مؤخراً،

لافتاً إلى أن الاتفاقية قيد توقيع وزير العمل عليها لاعتماده كشريك ثالث، وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي لتمكين العاملين بالقطاع الخاص من مواجهة الأعباء المعيشية.