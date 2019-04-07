الأمن الباكستاني يعتقل خلية إرهابية على صلة بإيران في "كراتشي"

ونقلت مصادر إعلام باكستانية، اليوم، عن مصادر أمنية، أن قوات الأمن نفذت عملية في مناطق مختلفة من مدينة كراتشي بناء على معلومات استخباراتية، وتمكنت من اعتقال خلية إرهابية مكونة من خمسة إرهابيين.
وبيّنت أن الإرهابيين الخمسة حصلوا على التدريب من إيران، وكانوا يترددون على إيران، وكانوا ينفذون عمليات التصفية الطائفية في كراتشي بناءً على تعليمات كانت تصلهم من جهة في إيران.
وأضافت أنهم اعترفوا خلال التحقيق بالحصول على مكافأة شهرية كبيرة مقابل تنفيذ عمليات التصفية ضد شخصيات دينية، مشيرةً إلى أن أجهزة الأمن الباكستانية عدّت عملية اعتقالهم نجاحًا أمنيًا كبيرًا ضمن الجهود الجارية لتفكيك شبكات الإرهاب التي تمولها أجهزة المخابرات المعادية لزعزعة أمن باكستان واستقراره.
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