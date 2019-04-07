أخبار لا تفوتك| التظاهرات "مستمرة".. واجتماع هام للبشير (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

شلل تام بالخرطوم.. والمتظاهرين يغلقون الكباري

شلل شبه تام يصيب العاصمة السودانية الخرطوم؛ وتوقف دولاب العمل تماما؛ بعد ان أغلق المتظاهرين بالمتاريس الكبيرة معظم الشوارع الرئيسيّة المؤدية الى وسط المدينة؛ ومنعوا دخول السيارات عدا للحالات الطارئة الإصابات والتي تحمل الطعام والماء للمعتصمين.

وفِي الأثناء استمر تدفق السيول البشرية الى ساحة الاعتصام للانضمام للالاف في مَحيط قيادة الجيش السوداني بالخرطوم.

حركة المواصلات العامة توقفت تماما باغلاق الكباري والجسور؛ واضطر الآلاف المواطنين الى العبور راجلين للدخول والخروج من الخرطوم.

ورصد (اخبار الخليج 365) منذ الصباح الباكر وصول عشرات المواكب من الأحياء المجاورة الى مكان الاعتصام.

مجلس الدفاع الوطني يؤكد أهمية الاستماع لمطالب المحتجين

أكد مجلس الدفاع الوطني ان المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع يجب الإستماع الي رؤيتها ومطالبها؛ مشيراً إلي حرص الحكومة علي الإستمرار في الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التراضي الوطني.

ورأس الرئيس السوداني؛ عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة ببيت الضيافة اليوم الأحد اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني.

وأكد المجلس أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.

واطلع المجلس علي تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن واتخذ جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد.

خاص| البشير يجمتع بهؤلاء لمناقشة الأوضاع بالبلاد

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علم "اخبار الخليج 365" مصادر خاصة؛ أن الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ دخل منذ ساعتين في اجتماع مع نوابه ومساعديه وقيادات بارزة في حزب المؤتمر الوطني؛ ببيت الضيافة بالقيادة العامة لمناقشة التطورات في البلاد؛ فيما واصل الآلاف الاحتشاد في الاعتصام اما قيادة الجيش.

وكشفت المصادر التي فضلت حجب اسمها؛ عن ارتباك كبير داخل الحكومة للتعامل مع الحشود الجماهيرية المعتصمة امام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

واشارت المصادر الى ضعف الخطاب السياسي للحكومة في مواجهة الأزمة؛ وقالت ان الاجتماع سيناقش الأوضاع السياسية والأمنية بصورة عامة.

ولَم تقطع المصادر بصدور قرارات من الرئيس البشير على الأقل في الوقت الحالي؛ ولكنها إشارت الى ماسيتم التوصل اليه سينفذ عبر الجهاز التنفيذي.

إنقطاع تام للكهرباء في السودان

أعلن مركز التحكم القومي لشبكة القومية للكهرباء عن حدوث إطفاء كامل للشبكة.

وانقطع التيار الكهربائي عند الساعة الرابعة عصرا في كل ولايات البلاد.

وقال في بيان اليوم الأحد بدا المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات، وتغذية الشبكة وستكتمل تدريجيا.

الأمن يطلق الغاز المسيل على المتظاهرين بالسودان

أطلقت قوت الأمن السودانية الغاز المسيل للدمع بكثافة لتفريق عشرات الآلاف من المعتصمين امام قيادة الجيشأطلق السوداني.

وتدخلت قوات الجيش وطردت قوات الأمن من محيط القيادة