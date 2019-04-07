مجلس الدفاع والأمن يدعو الي الإستماع لرؤية المحتجين وتحكيم العقل

التاريخ: 07-أبريل-2019
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ترأس رئيس الجمهورية المشير عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة ببيت الضيافة، يوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الدفاع والأمن الوطني بكامل هيئته. وأكد المجلس أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.
واطلع المجلس على تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن، واتخذ جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد.
وأكد المجلس بحسب وكالة السودان للأنباء – أن المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلى رؤيتها ومطالبها.
وأشار إلى حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع الفئات كافة بما يحقق التراضي الوطني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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