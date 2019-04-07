بث مباشر لمباراة الزمالك وحسنية أغادير.. دور الـ 8 في الكونفيدرالية "بث مباشر"

يطير فريق الزمالك للمغرب لمواجهة حسنية أغادير، في اللقاء المقرر له اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد “أدرار”، ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا يلا شوت مباشر عبر موقعنا عرب نيوز.

مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشرمباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر

الزمالك يدخل لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حسم الفريق مواجهة سموحة في الدوري العام بهدف دون رد ليستعيد الفارس الأبيض الصادرة بعد أقل من 24 ساعة اعتلى فيهم الأهلي غريمه التقليدي صدارة الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر

الزمالك يتطلع إلى الخروج من استاد “أدرار” بنتيجة إيجابية تسهل مأموريته في لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل على استاد الجيش الثالث بالسويس، الزمالك يفتقد في لقاء اليوم لخدمات محمود عبدالمنعم كهربا بسبب الإصابة التي تعرض لها عقب مباراة سموحة الأخيرة في الدوري المصري بجانب مصطفى فتحى وحازم إمام للإصابة، وحميد أحداد وفرجانى ساسى للإيقاف، وأحمد مدبولى وأيمن حفنى لأسباب فنية.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس استدعى للقاء اليوم قائمة تضم كل من “محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح – حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام – طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر – عمر السعيد وخالد بوطيب”.

الزمالك ضد حسنية أغادير بث مباشر ولايف اليوم في بطولة الكونفدرالية HD لايف yalla-shoot اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 عبر يلا شوت الجديد والمذاعة عبر فضائية beIN SPORTS.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد حسنية أغادير

حراسة المرمى: محمود عبدالمنعم “كهربا”

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمدي النقاز

خط الوسط: أحمد سيد زيزو – محمود عبدالعزيز – طارق حامد – إبراهيم حسن – يوسف أوباما

خط الهجوم: خالد بوطيب

موعد مباراة الزمالك ضد حسنية أكادير المغربي في الكونفدرالية

مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي اليوم الأحد 7 أبريل بث مباشر لايف في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب وبتونس والجزائر بجودة HD، مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم على beIN SPORTS بث مباشر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وفلسطين والعراق واليمن والكويت وجزر القمر والبحرين yalla shoot لايف اليوم Kora Online، الزمالك وحسنية أغادير في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والأردن وسوريا ولبنان والسودان عبر kora star ، وعشاق ZAMALEK شاهد بث مباشر لمباراة الزمالك اليوم في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وتبدأ مباراة الزمالك ضد حسنية أغادير في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت موريتانيا و غرينتش GMT عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في الكونفدرالية

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تقام مباراة الزمالك اليوم ضد حسنية أغادير عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، والتي خصصت فضائية beIN SPORTS HD1 بصوت المعلق المصري علي محمد علي والمعلق المغربي جواد بدة

تردد قنوات بي إن سبورت على قمر النايل سات

تردد القناة 11547

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSKK

معدّل استقطاب الموجة Vertical

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق حسنية أغادير في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في لقاء اليوم وتسهيل مأموريته في لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل على استاد الجيش الثالث بالسويس.

تشكيل حسنية أغادير المتوقع ضد الزمالك

حراسة المرمى: عبد الرحمن الحواصلي

خط الدفاع: أميني صديقي – سفيان بوفيتني – ياسين رامي – إدريس بناني

خط الوسط: عماد كيموي – جلال داودي – المهدي أوبيلا – يوسف الفحلي

خط الهجوم: تامر صيام – أيوب الملوكي