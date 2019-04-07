إنقطاع تام للكهرباء في السودان



أعلن مركز التحكم القومي لشبكة القومية للكهرباء عن حدوث إطفاء كامل للشبكة. أعلن مركز التحكم القومي لشبكة القومية للكهرباء عن حدوث إطفاء كامل للشبكة. وانقطع التيار الكهربائي عند الساعة الرابعة عصرا في كل ولايات البلاد. وقال في بيان اليوم الأحد بدا المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات، وتغذية الشبكة وستكتمل تدريجيا.

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