وأشاد بارى لوان سفير بريطانيا بالجزائر بما قامت به شرطة بلاده، وقال السفير فى تغريدة له عبر موقع تويتر للتدوينات القصيرة "أرحب بهذا الإجراء الذى قامت به الشرطة البريطانية ونرفض العنف ضد المرأة فى أى بلد".
وكان فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى يوم الخميس الماضى ظهر فيه شخص يهدد فيه الجزائريات بإلقاء مادة حارقة عليهن حال مشاركتهن فى مظاهرات الحراك الشعبي، وقررت النيابة العامة الجزائرية فتح تحقيق قضائى فى القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعتقل جزائريا هدد مواطنات بسبب مشاركتهن فى الحراك الشعبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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