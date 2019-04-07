المتداول والرسمي.. الجيش ينحاز للشعب السوداني (تقرير)

بدأت تضح رؤية الجيش السوداني تجاه التظاهرات المحيطة بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، وذلك من خلال بيانات متداولة وكذلك اللقاءات الرسمية.

ونشرت وسائل إعلام معارضة في السودان بياناً منسوباً لبعض أفراد القوات المسلحة يطالبون فيه القيادات الكبرى بالانحياز للشعب.

وأمهل البيان المتداول الجيشَ في السودان حتى منتصف اليوم الأحد لإعلان انحيازه إلى صفوف المتظاهرين.

ووجه البيان التحية لمظاهرات أهل السودان داعياً بالرحمة للشهداء.

وقال البيان المنسوب لعدد من أفراد القوات المسلحة في السودان: تعاهدنا منذ اليوم الأول لحراك الشعب بأن نكون في مقدمة الركب ولكن انتظرنا حتى تنضج الثمرة لتُقطَف، ولم يكن إخوانكم في قوات الشعب المسلحة في معزل عن هذا الحراك النبيل بل كانوا ضباطاً وصفاً وجنوداً بينكم بلباسهم المدني يهتفون معكم وتهتفون معهم ويحملونكم وتحملونهم على الأعناق، متربصين أن يكسروا القيد ويزيلوا الغشاوة عن أعين بعضهم بعضاً.

وطالب البيان من رئاسة الأركان المشتركة أن تحزم أمرها وتحمل هذه المسؤولية ووفاء القسم الذي أدوه لحماية هذا الشعب والانحياز له وإصدار التعليمات بإعلان حالة الطوارئ الحقيقية التي تسير فيها القوات المسلحة عجلة البلاد، وكذلك إعلان التزامها فوراً بتنفيذ إعلان الحرية والتغيير، وذلك في فترة لا تتعدى الساعة الثالثة من ظهر يوم الأحد الموافق 7 /4 /2019.

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وتابع البيان: وإن لم توضح رئاسة الأركان المشتركة موقفها عندئذ فسوف يخرج شرفاء القوات المسلحة، ضباطاً وضباطَ صف وجنوداً، بزيهم الرسمي يقفون في صف الشعب حتى سقوط النظام.

ودعا البيان أفراد القوات المسلحة المؤيدين له بالتواجد في الزمان والمكان أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان اليوم.

كما أكد مجلس الدفاع الوطني ان المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع يجب الإستماع الي رؤيتها ومطالبها؛ مشيراً إلي حرص الحكومة علي الإستمرار في الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التراضي الوطني.

ورأس الرئيس السوداني؛ عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة ببيت الضيافة اليوم الأحد اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني.

وأكد المجلس أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.

واطلع المجلس علي تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن واتخذ جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد.