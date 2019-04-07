الرئيس الفرنسي يعرب عن دعمه لرواندا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن يريد أن يصبح يوم 7 أبريل يومًا لإحياء ذكرى "الإبادة الجماعية للتوتسي" في رواندا، والتي تحل الآن الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبدء المذبحة العرقية لنحو 800 ألف شخص، معظمهم من قبيلة التوتسي.

وفي بيان موجز، اليوم الأحد 7 أبريل، - وهو اليوم الذي بدأت فيه المذبحة منذ ربع قرن -، عبر "ماكرون"، عن "تضامنه مع الشعب الرواندي".

وكان قد أمر "ماكرون"، يوم الجمعة، لجنة من الباحثين والمؤرخين بالبحث عن المحفوظات، لتحليل دور ومشاركة فرنسا في رواندا من 1990-1994.

وكما أوردت "فوكس نيوز"، قال منتقدون، إن فرنسا كانت داعمة للغاية للحكومة التي يقودها الهوتو في رواندا، والتي نفذ أنصارها الإبادة الجماعية، حيث يقول البعض، إن الجنود الفرنسيين كانوا متواطئين، وهو ما تنفيه فرنسا.

