الرئيس الفرنسي يعرب عن دعمه لرواندا

وفي بيان موجز، اليوم الأحد 7 أبريل، - وهو اليوم الذي بدأت فيه المذبحة منذ ربع قرن -، عبر "ماكرون"، عن "تضامنه مع الشعب الرواندي".
وكان قد أمر "ماكرون"، يوم الجمعة، لجنة من الباحثين والمؤرخين بالبحث عن المحفوظات، لتحليل دور ومشاركة فرنسا في رواندا من 1990-1994.
وكما أوردت "فوكس نيوز"، قال منتقدون، إن فرنسا كانت داعمة للغاية للحكومة التي يقودها الهوتو في رواندا، والتي نفذ أنصارها الإبادة الجماعية، حيث يقول البعض، إن الجنود الفرنسيين كانوا متواطئين، وهو ما تنفيه فرنسا.
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