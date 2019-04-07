الملكة إليزابيث تعتزم استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، نقلًا عن مصادر رفيعة المستوى في قصر "وايتهول"، أنه من المتوقع، أن تدعو الملكة إليزابيث، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة رسمية له إلى بريطانيا في يونيو من هذا العام.

وحسب الصحيفة، أشارت المصادر، إلى محادثات سرية حول توقيت الزيارة بين مسؤولي داوننج ستريت ونظرائهم في البيت الأبيض، والتي كانت جارية منذ أواخر العام الماضي؛ ويتم تعيين الجانبين لإصدار إعلان مشترك في الأيام القليلة المقبلة.

وستكون الرحلة المقترحة، هي الزيارة الأولى التي يقوم بها "ترامب" إلى المملكة المتحدة، منذ زيارة العمل التي استغرقت يومين مع السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في يوليو 2018، والتي تناولوا خلالها الشاي مع الملكة إليزابيث في قلعة وندسور.

