مجلس الدفاع الوطني يؤكد أهمية الاستماع لمطالب المحتجين



أكد مجلس الدفاع الوطني ان المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع يجب الإستماع الي رؤيتها ومطالبها؛ مشيراً إلي حرص الحكومة علي الإستمرار في الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التراضي الوطني. أكد مجلس الدفاع الوطني ان المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع يجب الإستماع الي رؤيتها ومطالبها؛ مشيراً إلي حرص الحكومة علي الإستمرار في الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التراضي الوطني. ورأس الرئيس السوداني؛ عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة ببيت الضيافة اليوم الأحد اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني. وأكد المجلس أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن. واطلع المجلس علي تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن واتخذ جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد.



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