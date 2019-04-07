خاص| البشير يجمتع بهؤلاء لمناقشة الأوضاع بالبلاد

علم "اخبار الخليج 365" مصادر خاصة؛ أن الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ دخل منذ ساعتين في اجتماع مع نوابه ومساعديه وقيادات بارزة في حزب المؤتمر الوطني؛ ببيت الضيافة بالقيادة العامة لمناقشة التطورات في البلاد؛ فيما واصل الآلاف الاحتشاد في الاعتصام اما قيادة الجيش.

وكشفت المصادر التي فضلت حجب اسمها؛ عن ارتباك كبير داخل الحكومة للتعامل مع الحشود الجماهيرية المعتصمة امام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

واشارت المصادر الى ضعف الخطاب السياسي للحكومة في مواجهة الأزمة؛ وقالت ان الاجتماع سيناقش الأوضاع السياسية والأمنية بصورة عامة.

ولَم تقطع المصادر بصدور قرارات من الرئيس البشير على الأقل في الوقت الحالي؛ ولكنها إشارت الى ماسيتم التوصل اليه سينفذ عبر الجهاز التنفيذي.