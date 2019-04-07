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هجوم مسلح يستهدف نقطة أمنية في السعودية

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نفذت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، عملية أمنية، قُتل على إثرها مطلوبان اثنان، كما تمَّ القبض على اثنين آخرين حاولا الفرار من مركز ضبط أمني في أبو حدرية شرق السعودية.

جاء ذلك بعد استهداف الإرهابيين مركز الضبط الأمني، برمي عدد من القنابل على العناصر الأمنية، ومحاولتهم تجاوز النقطة بغرض الهروب إلى خارج السعودية.

وأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" أن ثلاثة من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم من ضمن المطلوبين من محافظة القطيف والموضوعين على القوائم التي أعلنتها السعودية في وقت سابق.

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