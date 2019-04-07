هجوم مسلح يستهدف نقطة أمنية في السعودية

جاء ذلك بعد استهداف الإرهابيين مركز الضبط الأمني، برمي عدد من القنابل على العناصر الأمنية، ومحاولتهم تجاوز النقطة بغرض الهروب إلى خارج السعودية.
وأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" أن ثلاثة من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم من ضمن المطلوبين من محافظة القطيف والموضوعين على القوائم التي أعلنتها السعودية في وقت سابق.
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