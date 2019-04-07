وكتب "ظريف"، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نتنياهو المنزعج منذ زمن طويل بشأن المنظمة الإرهابية الأجنبية للحرس الثوري الإيراني، يفهم تمامًا عواقبه على القوات الأمريكية في المنطقة".
وأضاف "ظريف": "في الواقع، إنهم يسعون إلى جر الولايات المتحدة إلى مستنقع نيابة عنه، يجب أن يعرف ترامب أكثر من أن يخدع في كارثة أمريكية أخرى".
وكان قد قال ثلاث مسؤولين أمريكيين لـ"رويترز"، إنه من المتوقع أن تصنف واشنطن الحرس الثورى منظمة إرهابية أجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر "ظريف": أمريكا تسعى للتورط مع إيران بشأن تصنيف "الثوري" كمنظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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