"ظريف": أمريكا تسعى للتورط مع إيران بشأن تصنيف "الثوري" كمنظمة إرهابية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن المسؤولين الأمريكيين الذين يهدفون إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية يريدون "جر الولايات المتحدة إلى مستنقع" نيابة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكتب "ظريف"، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نتنياهو المنزعج منذ زمن طويل بشأن المنظمة الإرهابية الأجنبية للحرس الثوري الإيراني، يفهم تمامًا عواقبه على القوات الأمريكية في المنطقة".

وأضاف "ظريف": "في الواقع، إنهم يسعون إلى جر الولايات المتحدة إلى مستنقع نيابة عنه، يجب أن يعرف ترامب أكثر من أن يخدع في كارثة أمريكية أخرى".

وكان قد قال ثلاث مسؤولين أمريكيين لـ"رويترز"، إنه من المتوقع أن تصنف واشنطن الحرس الثورى منظمة إرهابية أجنبية.

