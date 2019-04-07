عمان: يجب تبديد مخاوف إسرائيل

أكد يوسف بن علوي بن عبدالله، وزير الخارجية العماني، أمس، أنه يجب على الدول العربية العمل على تبديد مخاوف إسرائيل بشأن وجودها.

وأضاف خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقام في الأردن، إنه في حين أن إسرائيل تتلقى دعمًا سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا من المجتمع الدولي فإنها لا تزال تشعر بعدم الأمان بشأن مستقبلها كدولة غير عربية في المنطقة.

وأكد الوزير أنها لا تشعر بأمان بشأن استمرارية وجودها في المنطقة، معربًا عن اعتقاده أن العرب لديهم المقدرة على بحث هذه المسألة والسعي إلى إنهاء هذه المخاوف.

ويأتي تصريح يوسف وسط تقارب بين سلطنة عمان وإسرائيل، بعدما زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدولة الخليجية، في أكتوبر، ليلتقي السلطان قابوس بن سعيد.

