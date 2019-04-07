15 إبريل.. تتويج ملكة جمال المحجبات العرب وأفريقيا الموسم الخامس

بدأ العد التنازلي لتتويج ملكة العرب والمحجبات الموسم الخامس، وذلك في الخامس عشر من إبريل الجاري بفندق براميزا.

وأعلنت رئيس المهرجان نهى حمدي، عن بعض أعضاء لجنة التحكيم والتي ستضم الإعلامية حجيبة ماء العينين، ومصممة الازياء مروة البغدادي، ورانيا يوسف، والشيف هند الديساوي.

وأضافت :" أن الشيخ هاني أبوزيد رئيس مجلس إدارة أحدى الشركات بالسعودية، وضيف شرف المهرجان اعلن عن تقديم رحلة عمرة شاملة الإقامة والطيران للفائزة بلقب ملكة المحجبات العرب وإفريقيا".

وتابعت، كما استقرت إدارة الدورة الخامسة لمهرجان ملكة المحجبات العرب وإفريقيا،على مصمم المهرجانات الشهير إسلام عادل، ليتولى مهمة تصميم حفل الختام، ومحمد الشريف لإخراج العرض.

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ويشارك الاعلاميين بدوان شحميني، وزاريه باريكيان كعضوين ضمن لجنة تحكيم الحفل، بالاضافة لكونهما المستشارين الاعلاميين الرسميين له، وسيمثل لبنان لما معوشي في المسابقة بعد أن تم اختيارها بين العديد من المحجبات اللواتي قدّمن للمشاركة عبر الموقع الخاص بالمهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تكريم المرأة العربية المحجبة، والتأكيد على أن الحجاب هو تاج رأس الفتاة ويزيدها جمالًا ولا ينقصها، وأنه ليس عثرة أو عقبة بينها وبين طموحاتها، باعتبار أنها تستطيع إثبات ذاتها في مختلف الميادين والمسابقات وأن ملابسها جزء لا يتجزأ من هويتها.

يذكر أن لقب الموسم الرابع من مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب حازت عليه المغربية نسرين الكتاني التي تدرس بمجال الهندسة المدنية.

