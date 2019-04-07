إيران والعراق يشددان على رغبة تعزيز العلاقات الثنائية

أعرب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع إيران وإزالة أية عوائق في سبيل ذلك.

وقال عبد المهدي من طهران، خلال الملتقى الاقتصادي الإيراني العراقي في طهران، "حضرنا بوفد كبير لنؤكد الرغبة في إزالة كل علامات الخوف والإعاقة بين إيران والعراق، خاصة وأن هناك هوة تتسع بيننا وبين العالم".

وتابع عبد المهدي أن "زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق أزالت الخوف والتردد والبطء في الإجراءات بين البلدين".

من جانبه، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري أن التعاون بين بلاده والعراق لا يصب في مصلحتهما فقط ولكن في مصلحة منطقة الشرق الأوسط وأمنها واستقرارها.

وقال جهانغيري إن "المدن الحدودية من أهم مجالات رفع التعاون بين إيران والعراق، ووسوف نقوم برفع مستوى التعاون الثنائي بين ايران والعراق وسنربط البلدين بشبكة سكك حديدية".

