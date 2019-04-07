وقال عبد المهدي من طهران، خلال الملتقى الاقتصادي الإيراني العراقي في طهران، "حضرنا بوفد كبير لنؤكد الرغبة في إزالة كل علامات الخوف والإعاقة بين إيران والعراق، خاصة وأن هناك هوة تتسع بيننا وبين العالم".
وتابع عبد المهدي أن "زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق أزالت الخوف والتردد والبطء في الإجراءات بين البلدين".
من جانبه، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري أن التعاون بين بلاده والعراق لا يصب في مصلحتهما فقط ولكن في مصلحة منطقة الشرق الأوسط وأمنها واستقرارها.
وقال جهانغيري إن "المدن الحدودية من أهم مجالات رفع التعاون بين إيران والعراق، ووسوف نقوم برفع مستوى التعاون الثنائي بين ايران والعراق وسنربط البلدين بشبكة سكك حديدية".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران والعراق يشددان على رغبة تعزيز العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.