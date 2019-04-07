وأكد "نتنياهو": "لن يتم إنشاء دولة فلسطينية، وليس كما يتحدث الناس. لن يحدث ذلك".
وكان قد أعلن "نتنياهو"، يوم أمس السبت، أنه يخطط لتمديد السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في أراضي الضفة الغربية المحتلة، إذا فاز بفترة ولاية أخرى في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في 9 أبريل.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: لن يتم تأسيس دولة فلسطينية.. لن يحدث ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.