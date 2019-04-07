نتنياهو: لن يتم تأسيس دولة فلسطينية.. لن يحدث ذلك

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة ما قبل الانتخابات مع موقع "عروتس 7" العبري، اليوم الأحد، بأنه لن يتم تأسيس دولة فلسطينية.

وأكد "نتنياهو": "لن يتم إنشاء دولة فلسطينية، وليس كما يتحدث الناس. لن يحدث ذلك".

وكان قد أعلن "نتنياهو"، يوم أمس السبت، أنه يخطط لتمديد السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في أراضي الضفة الغربية المحتلة، إذا فاز بفترة ولاية أخرى في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في 9 أبريل.

