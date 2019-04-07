الأمم المتحدة تطالب الأطراف العسكرية بطرابلس بهدنة لمدة ساعتين

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى بيان صحفى، الأحد، جميع الأطراف العسكرية المتواجدة فى منطقة وادى الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية إلى احترام هدنة إنسانية بين الساعة الرابعة والسادسة من بعد ظهر اليوم لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي.
كان الجيش الوطنى الليبى قد شن غارات على تمركزات الميليشيات المسلحة فى ضواحى العاصمة الليبية طرابلس.
وأكد مكتب إعلام قيادة الجيش الليبى فى بيان صحفى - حصل اليوم السابع على نسخة منه- الأحد، أن مقاتلات سلاح الجو الليبى شنت غارات فى ضواحى طرابلس على تمركزات للميليشيات المسلحة، مؤكدا أن الغارات أصابت أهدافها بدقة بالغة بعد أن أقدمت هذه الميليشيات على استخدام الأسلحة الثقيلة بما يهدد حياة المدنيين.
وقال مكتب إعلام قيادة الجيش الليبى، إنه قادر على حماية المدنيين ودك تمركزات "العدو وأننا القادرون على حماية المدنيين وأرواحهم وممتلكاتهم".
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